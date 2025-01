A circulação na Linha do Douro foi reestabelecida perto das 12h00.

O tráfego de combios tinha sido suspensa às 7h35 devido ao embate do comboio numa pedra caída na via, entre as estações do Tua e do Pocinho, segundo a Infraestruturas de Portugal (IP).

O incidente, segundo a fonte da IP, causou apenas danos materiais.

A pedra caiu sobre a via junto do túnel Fonteinhas, entre o Pocinho e Vargelas, na Linha do Douro.