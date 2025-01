Denunciada "por vingança". Ex-bastonária dos enfermeiros nega viagens fictícias em tribunal

"Não era por 10 mil euros que eu ia manchar a minha vida", desabafou, no julgamento que decorre no Tribunal Central Criminal de Lisboa, a enfermeira especialista, frisando que "não tinha necessidade", dada a situação financeira da família, de se apropriar daquele montante.

Num depoimento de mais de cinco horas durante o qual refutou a imputação, a ex-bastonária acusou reiteradamente o diretor financeiro à data do início do seu primeiro mandato (2016-2019) e Graça Machado, então vice-presidente do Conselho Diretivo da OE, de terem aproveitado erros cometidos por descuido no preenchimento das declarações de despesa para denunciarem "por vingança", incluindo numa reportagem de 2017 da TVI, supostas viagens fictícias.

Graça Machado é igualmente arguida, tendo sido a única dos 13 acusados que optou por não prestar esclarecimentos na fase inicial do julgamento. Durante o interrogatório da ex-bastonária, Graça Machado abanou por diversas vezes a cabeça, enquanto a sua advogada questionou insistentemente a versão apresentada por Ana Rita Cavaco.

O julgamento prossegue na segunda-feira, com o interrogatório de mais arguidos.

Na primeira sessão, a 20 de janeiro, o atual líder da OE e vice-presidente do Conselho Diretivo da associação profissional nos mandatos de Ana Rita Cavaco, Luís Filipe Barreira, negou também a acusação do Ministério Público.