Demissão em bloco no Hospital Amadora-Sintra

Dez cirurgiões do Hospital Amadora-Sintra demitiram-se na sequência de uma alegada situação de assédio laboral por parte de dois médicos, um deles antigo diretor de serviço. O mesmo fizeram dez médicos internos, em formação.

A presidente da Federação Nacional dos Médicos, Joana Bordalo e Sá, diz à Renascença que se trata de uma "situação grave " de assédio laboral. "O Ministério da Saúde sabia da situação e nada fez para a resolver", acusa.

Segundo Joana Bordalo e Sá, houve "uma espécie de perseguição" que levou os dois médicos em causa a estar temporariamente num processo de mobilidade, noutra unidade de saúde.

"Mas o seu regresso, no final do ano passado, fez com que a esmagadora maioria do serviço" mostrasse o seu descontentamento e que pedisse a demissão.

"É uma perda enorme e sem precedentes numa unidade do SNS, que não deveria acontecer", sublinha a dirigente sindical, lembrando que a situação em causa levou à retirada da idoneidade formativa dada pela Ordem dos Médicos, "obrigando à saída imediata de dez médicos internos de Formação Específica e dos internos de Formação Geral" para outras unidades de saúde.

Desta forma, "fica muito difícil conseguir prestar o serviço à população", porque "as equipas cirúrgicas, de urgências, as que fazem as cirurgias programadas e as consultas estão completamente destruídas".

Contas feitas pelo Sindicato de Médicos da Zona Sul, que pertence à FNAM, ficam em risco os cuidados cirúrgicos a mais de 500 mil habitantes da região, servidos pelo Hospital Amadora-Sintra.