Chuva intensa provoca danos em teto de escola de Ourém e deixa alunos sem aulas

A chuva intensa que caiu esta quarta-feira no concelho de Ourém provocou danos no teto do Centro Escolar de Freixianda, deixando alunos sem aulas, disse à agência Lusa o presidente da Câmara.

Luís Albuquerque adiantou que a chuva forte, "possivelmente devido ao entupimento de caleiras", fez cair os tetos falsos das salas do primeiro andar do Centro Escolar de Freixianda.

O presidente da Câmara de Ourém acrescentou que as aulas foram canceladas, decisão que se prolongará nestas quinta e sexta-feira.