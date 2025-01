Novo diretor executivo do SNS. Administradores Hospitalares apontam inexperiência no terreno

O presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, elogia o percurso profissional e académico do novo diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), mas aponta "falhas".



"Será menos difícil pelo facto de o professor Álvaro Almeida, no passado, ter tido passagens por várias áreas de liderança na saúde", mas "falta-lhe conhecimento no terreno".

Em declarações à Renascença, Xavier Barreto, descreve-o como um "académico de referência na área da gestão e da saúde e, para além disso, tem também várias passagens pela área da saúde, com um conhecimento muito próximo dos SNS".



No entanto, aponta "falhas para mitigar", entre as quais a "relativa distância do SNS, com a realidade que se passa atualmente no terreno".

Xavier Barreto espera que Álvaro de Almeida "resolva estas falhas, tendo na sua equipa um conjunto de pessoas e de trabalhadores do SNS que lhe possam dar conta dessa realidade".

"Não temos muito tempo para períodos de transição, portanto, a direcção executiva, logo que nomeada, tem que entrar em funções e começar logo a trabalhar.