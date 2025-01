Lisboa anuncia apoio para inquilinos que façam obras

A Câmara de Lisboa vai avançar, ainda este ano, com um apoio aos inquilinos que façam obras na casa arrendada em que habitam, para melhorarem o conforto térmico da habitação.



Os inquilinos que façam as intervenções vão poder beneficiar do apoio à renda durante cinco anos, explica a vereadora do urbanismo da autarquia, Filipa Roseta, em declarações à Renascença.

“Para além do apoio à renda que já fazemos, o passo a seguir é para inquilinos que se propõem fazer obras na casa de um proprietário e durante cinco anos ficam naquela casa com apoio à renda durante cinco anos, e não anualmente”, sublinha a vereadora.

Filipa Roseta adianta que o objetivo será lançar esta medida já no próximo concurso para renda apoiada, que é feito duas vezes por ano.

A medida surge no âmbito do combate à pobreza energética que atinge milhares de famílias.

Esta terça-feira foi divulgado um estudo que mostra que mais de metade das pessoas que vivem em Lisboa sentem frio em casa no Inverno e calor no verão.