Governo lança conta oficial no TikTok para "reforçar proximidade com os jovens"

O Governo lançou esta terça-feira uma conta oficial na rede social TikTok como parte de "uma estratégia de modernização da comunicação governamental", que visa "reforçar a proximidade com os jovens", "descomplicar temas complexos" e combater a desinformação.

A nova conta do Governo português no TikTok, disponível em @gov pt, tinha sido anunciada na conta oficial da rede social "X" (antigo Twitter) na manhã de domingo, através de um vídeo com a seguinte mensagem: "Estás pronto para descobrir como o Governo realmente funciona?".

Numa nota enviada à Lusa, o gabinete do primeiro-ministro explica hoje que este novo canal do Governo "visa reforçar a proximidade com os jovens, promovendo o diálogo e a transparência através de conteúdos adaptados às plataformas digitais".

A conta irá focar-se em temas prioritários como "habitação jovem, emprego, educação e saúde mental" e "demonstrar como as políticas públicas impactam o quotidiano". .

"Além disso, oferecerá uma perspetiva dos bastidores da governação e do processo de tomada de decisões, desmistificando o funcionamento das instituições públicas", segundo a mesma nota.

O Governo promete que os conteúdos desta conta "serão informais e informativos, permitindo descomplicar temas complexos e promover o interesse pela participação cívica".

Por outro lado, acrescenta a nota, "a iniciativa reflete o compromisso do executivo em promover uma comunicação rigorosa, transparente e credível, utilizando ferramentas modernas para combater a desinformação e criar um ambiente digital mais positivo".

"A presença no TikTok também visa responder às preocupações sobre os efeitos das redes sociais, oferecendo conteúdos educativos e informativos que capacitem os jovens a identificar fontes confiáveis de informação e a envolverem-se de forma construtiva nos desafios coletivos", acrescenta o gabinete de Luís Montenegro.

Além do TikTok, o XXIV Governo Constitucional já tinha conta oficial nas redes sociais Instagram, Facebook, X e Linkedin.

Este lançamento acontece dois dias depois de o TikTok ter sido suspenso nos Estados Unidos da América após o Supremo Tribunal decidir manter uma lei aprovada pelo Congresso que obrigava a aplicação a desvincular-se da empresa-mãe, a chinesa ByteDance, ou a enfrentar o encerramento.

Horas depois, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciava a intenção de emitir uma ordem executiva para suspender a lei que proibia o TikTok no país, propondo que a rede social seja controlada a 50% por acionistas americanos, e os serviços foram sendo restaurados.