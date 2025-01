Governo lança conta oficial no TikTok para "reforçar proximidade com os jovens"

O Governo lançou esta terça-feira uma conta oficial na rede social TikTok como parte de "uma estratégia de modernização da comunicação governamental", que visa "reforçar a proximidade com os jovens", "descomplicar temas complexos" e combater a desinformação.

A nova conta do Governo português no TikTok, disponível em @gov pt, tinha sido anunciada na conta oficial da rede social "X" (antigo Twitter) na manhã de domingo, através de um vídeo com a seguinte mensagem: "Estás pronto para descobrir como o Governo realmente funciona?".

Numa nota enviada à Lusa, o gabinete do primeiro-ministro explica hoje que este novo canal do Governo "visa reforçar a proximidade com os jovens, promovendo o diálogo e a transparência através de conteúdos adaptados às plataformas digitais".

A conta irá focar-se em temas prioritários como "habitação jovem, emprego, educação e saúde mental" e "demonstrar como as políticas públicas impactam o quotidiano".

"Além disso, oferecerá uma perspetiva dos bastidores da governação e do processo de tomada de decisões, desmistificando o funcionamento das instituições públicas", segundo a mesma nota.