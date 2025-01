Família de quatro pessoas morre em Vilar Formoso por alegada inalação de monóxido de carbono

Um casal e os dois filhos menores morreram na casa onde residiam, em Vilar Formoso, no concelho de Almeida, alegadamente por inalação de monóxido de carbono, disse fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda à agência Lusa.

"A GNR foi chamada ao local para acompanhar uma abertura de porta com socorro e quando as autoridades entraram na casa encontraram as quatro pessoas já cadáveres", disse o tenente-coronel Marco Pina, das Relações Públicas do Comando Territorial da GNR da Guarda.

As autoridades suspeitam que a causa da morte tenha sido a inalação de monóxido de carbono, tendo sido acionada a Polícia Judiciária, que assumiu a investigação e realizou as perícias legais na habitação para determinar o que se passou.

O alerta foi dado pelos vizinhos, cerca das 10:54, que "estranharam não verem esta família, nem movimentações na habitação, há, pelo menos, dois dias", acrescentou fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela.

De acordo com as autoridades, pai e mãe, de nacionalidade angolana, terão entre 40 a 50 anos e trabalhavam na vila fronteiriça de Vilar Formoso. Os filhos terão entre 04 e 07 anos.

A ocorrência mobilizou cerca de 20 operacionais dos bombeiros de Almeida, da delegação da Cruz Vermelha de Vilar Formoso, GNR e INEM.