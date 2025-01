Demissão de Gandra d’Almeida. "O erro não é da CReSAP, é inteiramente da ministra" da Saúde

João Bilhim foi o primeiro presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP), entre 2012 e 2014. Este antigo militante do PS, nomeado para o cargo quando o social-democrata Pedro Passos Coelho era primeiro-ministro, não parece ter grandes dúvidas sobre a responsabilidade da ministra da Saúde, Ana Paula Martins, na polémica que conduziu à demissão de Gandra d’Almeida, enquanto diretor-executivo do SNS.

“O erro é inteiramente da senhora ministra. Ela sim, não tinha impedimento nenhum de obter informações. Em contrapartida, a CReSAP se for pedir formalmente a qualquer entidade informação administrativa, ou judicial, é-lhe recusada na medida em que nos seus estatutos não tem autoridade, nem administrativa nem judicial, para fazer esse tipo de inquérito”, argumenta João Bilhim, em entrevista à Renascença.

O que falhou, do seu ponto de vista? A CReSAP consegue verificar se existem, ou não, incompatibilidades de um determinado candidato?

A CReSAP, no seu estatuto, não tem competência de polícia, não tem competência de inspeção, nem de auditoria. A CReSAP funciona como um tribunal e avalia, de acordo com a documentação material que tem à sua frente. A única coisa que pode fazer – e a CReSAP, neste caso fez - é obter informações indiretas, dizendo assim: “você declara que não omitiu nada que seja pertinente para avaliação deste caso.” E, pelos vistos, a CReSAP, neste caso, também o fez. Por isso não havia mais nada, do meu ponto de vista, que a CReSAP pudesse fazer.

Ou seja, a CReSAP no fundo teve o currículo de Gandra d’Almeida, que lhe foi enviado pelo Ministério...

Pelo Ministério. E também o questionário, que faz parte do site da CReSAP, enviado pelo Ministério, e o ofício do Ministério a requerer uma avaliação de adequação.