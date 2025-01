​Casas antigas, com fraco isolamento. Residentes em Lisboa passam frio no inverno e calor no verão

Mais de metade das pessoas que vivem em Lisboa sentem frio em casa no inverno (63,2%) e calor no verão (56,5%), indica um inquérito da Agência de Energia e Ambiente de Lisboa (Lisboa E-Nova), a que a Renascença teve acesso.



Um desconforto térmico que afeta, sobretudo, mulheres (em comparação com os homens) e as pessoas em situações financeiras difíceis ou muito difíceis).

O inquérito da Lisboa E-Nova foi feito em três momentos distintos ao longo dos anos de 2022 e 2023, para compreender e caracterizar as experiências relacionadas com a pobreza energética, o conforto térmico e a saúde humana.

Carlos Contente de Sousa, administrador da E-Nova, diz que o principal problema prende-se com a própria construção dos edifícios.

“As pessoas não têm o conforto térmico mais adequado em casa, ou seja, a maior parte dos inquiridos passa frio no inverno e passa calor no verão. Verificamos que este desconforto térmico está muito associado à qualidade da construção e ao desempenho térmico da envolvente das suas casas, portanto, à capacidade das paredes, dos envidraçados da cobertura, limitarem ao máximo as trocas de calor com o exterior.”

Verificou-se uma relação entre a época de construção da habitação e o desconforto térmico, com as casas mais antigas (anteriores a 1960), tipicamente sem isolamento térmico, mais associadas a desconforto térmico no inverno.

“A maior parte dos edifícios da cidade são anteriores a 1960, portanto, bem antes de haver qualquer tipo de regulamentação térmica no país”, refere Carlos Contente de Sousa.