Campanha "Ao volante, o telemóvel pode esperar" registou nove mortos e 749 feridos

Subiu para nove o número de mortes nas estradas portuguesas durante a campanha "ao volante, o telemóvel pode esperar", que decorreu entre os dias 14 e 20 de janeiro, revela esta terça-feira a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

São mais três vítimas mortais do que na última edição da campanha, sete do género masculino e duas do género feminino, pode ler-se num comunicado enviado pela ANSR às redações.



Em sentido contrário, diminuiu o número de acidentes, que totalizando 2.560, menos 198 que no que na última edição. O mesmo aconteceu no número de feridos: foram 34 graves e 715 leves.

A campanha "ao volante, o telemóvel pode esperar" tem como objetivo sensibilizar para os riscos da utilização do telemóvel para a segurança rodoviária.

Por isso, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária lembra que "a sinistralidade não é uma fatalidade e as suas consequências mais graves podem ser evitadas através da adoção de comportamentos seguros na estrada".

A operação que junta a ANSR, Polícia de Segurança Pública e Guarda Nacional Republicana fiscalizou 4,8 milhões de veículos atrevés de radares de velocidade e 70 mil de forma presencial.