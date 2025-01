PSP registou mais de 3.500 infrações por uso indevido de sistemas de retenção em 2024

A Polícia de Segurança Pública (PSP) registou no ano passado 3.621 infrações relacionadas com a falta ou indevido uso de sistema de retenção, como o cinto de segurança e no transporte de crianças, segundo esta polícia.

Dessas 3.621 infrações relacionadas com a falta ou indevido uso de sistema de retenção, 2.677 sucederam por falta do uso do cinto de segurança e 944 por não utilização ou utilização indevida dos sistemas de retenção, nomeadamente das cadeirinhas.

De acordo com a PSP, embora a falta de uso do cinto de segurança ou de outros sistemas de retenção não seja um fator diretamente associado à causa dos acidentes de viação, pode repercutir-se no aumento do número de feridos e de vítimas mortais.

"O uso da cadeirinha, para além de obrigatório, é essencial para prevenir consequências gravosas na sequência de acidentes de viação. A utilização correta de cadeirinha homologada e adaptada ao tamanho e peso da criança pode reduzir em mais de 60% o risco de lesões (ou ferimentos) graves", é referido na nota.

Segundo a PSP, em crianças até aos 4 anos, a utilização de uma cadeirinha voltada para trás, pode reduzir até 90% o risco de lesões graves ou de morte.

No âmbito da segurança e prevenção rodoviária, a PSP, através das equipas do Programa Escola Segura, tem vindo a desenvolver ações de sensibilização junto das escolas.

As ações visam contribuir para uma maior consciencialização dos mais jovens para os perigos associados aos comportamentos de risco ou práticas criminais nas estradas, quer enquanto condutores e na qualidade de ocupantes das viaturas.

Desde 2019 e até 2024, a PSP já realizou nas escolas, ao longo e todo o país, mais de 12.000 ações de sensibilização direcionadas para a segurança e prevenção rodoviária, nas quais são abordados os temas dos cintos de segurança e de outros sistemas de retenção.

Nestas ações foram já sensibilizados mais de 258.000 participantes de toda a comunidade escolar.

Em comunicado, a PSP adianta que no ano passado realizou uma média de 66 operações por dia e fiscalizou 679.512 condutores.

No total foram contabilizadas 199.149 contraordenações, o que equivale a uma média de cerca de 544 infrações por dia.