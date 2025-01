PJ investiga cartas suspeitas enviadas para Belém e Assembleia da República

A Presidência da República, o Parlamento e o Campus da Justiça foram alguns dos edifícios do Estado que esta segunda-feira receberam envelopes suspeitos, que continham um pó branco no seu interior, segundo explicou à Renascença fonte da PJ. A Judiciária está a investigar o caso.

Já a PSP, em comunicado enviado às redações, avançou que os incidentes aconteceram por volta da uma da tarde.

A Polícia de Segurança Pública "pelas 12H40, respondeu a diversas chamadas de remessa de envelopes suspeitos, designadamente para alguns órgãos de soberania e entidades públicas", lê-se na nota.

"Assim que teve notícia das ocorrências, reagiu de imediato com equipas especializadas, treinadas e capacitadas para este tipo de ameaça", esclarece a PSP que contou com a colaboração da GNR, da Polícia Judiciária e do Instituto Nacional de Emergência Médica.