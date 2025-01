Mais chuva. Agrava-se o estado do tempo

As previsões de precipitação obrigaram o Instituto Português do Mar e Atmosfera a colocar três distritos do país sob aviso laranja. A saber: Viana do Castelo, Braga e Porto.

O aviso laranja estará em vigor entre as 21h00 desta segunda-feira e as 6h00 de terça-feira. São efeitos da passagem da depressão Garoe pelo território português que se devem fazer sentir até quarta-feira, 22 de janeiro.

Para esta segunda-feira, o resto do continente está sob aviso amarelo, exceto Bragança e Guarda que estão sem avisos.

Já nas ilhas, o arquipélago da Madeira está todo pintado de amarelo. Já os Açores, estão também sob aviso amarelo, mas há aviso laranja devido à agitação marítima no grupo central e ocidental.

Perante o agravamento do estado do tempo, ao que a Renascença apurou junto de fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, vão estar sob alerta laranja cinco distritos do país: Viana do Castelo, Porto e Braga, a norte, e Beja e Faro, a sul.

A ANEPC convocou para esta tarde uma conferência de imprensa para dar conta das recomendações à população, bem como medidas operacionais que serão implementadas.

Os efeitos da depressão Garoe vão continuar a fazer-se sentir na terça e quarta-feira. Na terça-feira, o IPMA tem sob aviso laranja os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Beja e Faro. Na quarta-feira, o país fica todo pintado de amarelo, exceto Vila Real, Bragança e Guarda que estarão sem avisos.