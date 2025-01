José Carlos Figueiredo é novo inspetor-geral do Ministério do Trabalho a partir de fevereiro

José Carlos Figueiredo assume dia 1 de fevereiro o cargo de inspetor-geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, sucedendo a Paulo Carvalho de Brito, segundo um despacho publicado esta segunda-feira em Diário da República (DR).

Um outro despacho publicado também esta segunda-feira em DR indica o nome de Maria Susana dos Santos para a posição de subinspetora-geral daquele organismo, com efeitos desde a passada quarta-feira.

Em ambos os casos a comissão de serviço tem a duração de cinco anos.

José Carlos Batista Figueiredo, que desde junho de 2022 era diretor do Departamento de Gestão e Administração do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (IGFSS), é natural de Lamego e licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, possuindo uma pós-graduação avançada em Finanças e Gestão do Setor Público pelo Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

De setembro de 2005 a março de 2009 desempenhou funções como técnico superior no IGFSS, no Fundo de Garantia Salarial, tendo então ingressado na carreira especial de inspeção e desempenhado funções como inspetor até dezembro de 2012 e como chefe de equipa multidisciplinar, com a responsabilidade de coordenação de várias equipas e respetivos processos, no período de janeiro de 2013 a agosto de 2018.

De setembro de 2018 a maio de 2022 foi diretor do Gestão de Imóveis Sul, do Departamento de Património Imobiliário do IGFSS.

Já Maria Susana dos Santos, agora subinspetora-geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, é licenciada em Economia pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (1998) e pós-graduada em Gestão de Recursos Humanos pela Universidade Lusíada de Lisboa (2001).

De maio de 1999 a abril de 2001 foi técnica superior na Divisão de Fiscalização do então Centro Regional de Segurança Social de Lisboa, tendo sido inspetora da carreira especial de inspeção entre maio de 2001 e julho de 2010. Desde julho de 2010 era Chefe de Equipa Multidisciplinar na Inspeção-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (IGMTSSS).

Os novos inspetor-geral e subinspetora-geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social foram escolhidos entre uma "shortlist" de três candidatos (para cada um dos cargos) enviada pela Comissão de recrutamento e seleção para a Administração Pública (CReSap) à ministra da tutela, Maria do Rosário Palma Ramalho.