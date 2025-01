Ex-vice de Gaia nega participação em "pacto corruptivo"

O antigo vice-presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia Patrocínio Azevedo disse, esta segunda-feira, que não participou "em nenhum pacto corruptivo", sublinhando que "todos os investimentos" no concelho passaram por si e pelo presidente, Eduardo Vitor Rodrigues.

As declarações do arguido e também engenheiro civil foram proferidas na primeira sessão do julgamento da Operação Babel, relacionada com a alegada viciação e violação de normas e instrução de processos de licenciamento urbanísticos em Gaia, com 16 arguidos, incluindo os empresários do ramo imobiliário Paulo Malafaia e Elad Dror, fundador do grupo Fortera, acusados de dezenas de crimes económicos, como corrupção e tráfico de influências.

O Ministério Público sustenta que Elad Dror e Paulo Malafaia "combinaram entre si desenvolverem projetos imobiliários na cidade de Vila Nova de Gaia, designadamente os denominados Skyline/Centro Cultural e de Congressos, Riverside e Hotel Azul", contando com o alegado favorecimento por parte do antigo vice de Gaia, que receberia em troca dinheiro e bens materiais, como relógios.

"Não participei em nenhum pacto de silêncio ou pacto corruptivo. O único pacto em que participei é o que foi decidido em reunião de câmara. O [projeto] skyline/[centro de congressos] passou por mim e pelo senhor presidente [da câmara]. Todos os investimentos em Gaia passaram por mim e pelo senhor presidente [Eduardo Vítor Rodrigues]", declarou o arguido no Tribunal de Vila Nova de Gaia.

O arguido diz que é acusado "apenas por ter captado investimento para Gaia", acrescentando que na câmara "não há "bunkers" nem salas secretas para se fazerem negócios", tentando demonstrar que havia transparência e clareza nas reuniões que existiam.

Hoje, o coletivo de juízes questionou o ex-autarca sobre o projeto skyline/centro de congressos.