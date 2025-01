Dona do Multibanco mete Banco de Portugal em tribunal

A SIBS avançou com um processo administrativo contra o Banco de Portugal.

Segundo o "Expresso", a dona do Multibanco e do MB Way considera que o banco central alargou a abrangência das medidas corretivas impostas.

Trata-se de um desentendimento entre ambas as partes sobre como interpretar um regulamento europeu, para garantir que as operações da SIBS respeitassem a legislação da União Europeia.

A SIBS refere que implementou um "plano exigente" para adaptar os seus serviços e que o processo concluiu em 2024, com acompanhamento do Banco de Portugal.

Contudo, a empresa que detém o Multibanco alega que o banco central alargou as imposições, tornando o cumprimento das mesmas inviável.