Assalto a escola em Elvas terá ocorrido na última noite

A diretora do Agrupamento de Escolas n.º 1 de Elvas, distrito de Portalegre, admitiu esta segunda-feira que o assalto que ocorreu no Ciclo da Boa-Fé terá sido efetuado na noite de domingo para segunda-feira, pelos vestígios encontrados no local.

Em declarações à agência Lusa, Paula Rondão considerou que o assalto ocorreu "durante a noite que passou" [domingo para segunda-feira], uma vez que uma arca frigorifica da escola "ficou aberta e os produtos ainda não estavam descongelados".

A diretora do Agrupamento de Escolas n.º 1 de Elvas lamenta os prejuízos causados, principalmente danos materiais, indicando ainda que foi também subtraído dinheiro, mas "a quantia ainda não está apurada".

Paula Rondão assegurou ainda que o estabelecimento de ensino, que esta segunda-feira esteve encerrado, vai reabrir terça-feira.

Fonte da PSP de Elvas dissera antes à Lusa que o assalto terá ocorrido durante o fim de semana.

A mesma fonte acrescentou que durante o assalto foram "remexidos" alguns gabinetes, arrombada uma caixa-forte e máquinas de venda de produtos alimentares e de bebidas.

A PSP está a investigar, tendo ao início da manhã recolhido indícios no local.