Resgatado corpo de mulher que caiu de falésia em Vila do Bispo

O corpo da mulher que caiu no sábado de uma falésia em Torre d'Aspa, no concelho de Vila do Bispo (Algarve) foi resgatado durante a tarde deste domingo com meios aéreos, marítimos e terrestres, anunciou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Após diversas tentativas por ar com um helicóptero da força Aérea, elementos da equipa de grande ângulo dos bombeiros procederam ao resgate da vítima, indica a AMN em comunicado.

O alerta para a queda da mulher, de 34 anos e nacionalidade ucraniana, de uma falésia com 120 metros quando passeava na zona, tinha sido dado por volta das 19h00 horas de sábado "pelo companheiro da vítima", tendo sido ativados de imediato os meios de salvamento da Marinha, do Instituto de Socorros a Náufragos e um helicóptero da Força Aérea Portuguesa.

O corpo sem sinais de vida foi detetado por volta da meia-noite perto da linha de água, na zona onde supostamente ocorreu a queda, segundo as autoridades, e ao início da manhã de hoje o helicóptero da Força Aérea tentou resgatar a vítima, não o tendo conseguido "por questões de segurança".

Durante a tarde "as operações de resgate prosseguiram com êxito, coordenadas pelo capitão do Porto e comandante local e outros elementos da Polícia Marítima de Lagos, bem como da equipa de grande ângulo dos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo e uma aeronave da FAP, apoiados por um drone da Proteção Civil", refere o comunicado da AMN.

A delegada de Saúde declarou o óbito no local e, após contacto com o Ministério Público, o corpo foi transportado pelos bombeiros para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Portimão.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima e do INEM foram ativados e encontram-se a prestar apoio aos familiares da vítima.

Segundo o comunicado, o comando local da Polícia Marítima de Lagos tomou conta da ocorrência.