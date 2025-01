"Hoje renasce a esperança". Portugal saúda libertação de três reféns

O Governo português saudou este domingo a libertação das primeiras três israelitas reféns do movimento islamita palestiniano Hamas e o início do cessar-fogo acordado com Israel na Faixa de Gaza.

Numa publicação na rede X, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, escreve que “o Governo português saúda a libertação das primeiras 3 reféns israelitas e o início do cessar-fogo acordado”.

“Um passo fundamental para uma paz duradoura no Médio Oriente e uma condição para a entrada urgente e indispensável da ajuda humanitária em Gaza. Hoje renasce a esperança”, escreve.