Capitania do Funchal emite avisos de mau tempo e vento forte para o arquipélago da Madeira

A Capitania do Porto do Funchal emitiu este domingo avisos de mau tempo e vento forte para o arquipélago da Madeira, indicando que o vento poderá atingir 62 quilómetros por hora de qualquer direção.

Os avisos têm por base as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que apontam para chuva e vento forte no arquipélago a partir de segunda-feira, devido à depressão Garoe.

São esperados na Madeira e em Portugal continental períodos de chuva por vezes forte, a partir do final da manhã de segunda-feira, situação que se deverá manter até quarta-feira.

De acordo com o Serviço Regional de Proteção Civil, o IPMA emitiu um aviso amarelo para chuva nas regiões montanhosas da ilha da Madeira, em vigor entre as 09h00 e as 15h00 de segunda-feira.

A costa norte e a ilha do Porto Santo vão estar sob aviso laranja para agitação marítima entre as 06h00 e as 21h00 de terça-feira, ao passo que para a costa sul da Madeira foi emitido um aviso amarelo para o mesmo período. .

O aviso amarelo, o menos grave numa escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica, enquanto o aviso laranja, o segundo mais grave, é emitido sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado.

Considerando a situação de mau tempo, a Capitania do Porto do Funchal alerta a comunidade marítima e a população em geral para os cuidados a ter, nomeadamente reforçar a amarração das embarcações atracadas e fundeadas, evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima e não praticar pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba.