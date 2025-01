Atlânticoline cancela viagens marítimas nos Açores na segunda-feira devido ao mau tempo

O capitão do porto da Horta (Faial), Amílcar Gomes Braz, refere num aviso enviado à agência Lusa, que o porto da Madalena vai estar fechado "a toda a navegação", entre as 18h00 locais de domingo e as 18h00 de segunda-feira, "em face das condições meteorológicas, nomeadamente do estado do mar".

O mau tempo também levou a Autoridade Marítima a encerrar o porto da Madalena, na ilha do Pico, entre as 18h00 locais (mais uma em Lisboa) deste domingo e segunda-feira.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os grupos Ocidental e Central dos Açores sob aviso laranja no domingo e na segunda-feira e emitiu avisos amarelos para todo o arquipélago devido à formação da depressão Garoe.

"Prevê-se que a depressão Garoe provoque precipitação em todo o arquipélago, que poderá ser por vezes forte. Prevê-se o aumento da intensidade do vento, a soprar de sudoeste rodando gradualmente para norte, com rajadas até 110 km/h [quilómetros/hora] no grupo Ocidental e 100 km/h nos grupos Central e Oriental", segundo um comunicado do Centro de Previsão e Vigilância Meteorológica dos Açores do IPMA.

Em relação à agitação marítima "são esperadas ondas de oeste passando a norte, que poderão atingir os sete a nove metros de altura significativa no grupo Ocidental, os sete a oito metros de altura significativa no grupo Central, e os cinco a sete metros de altura significativa no grupo Oriental".

Devido à passagem da depressão Garoe pelo arquipélago dos Açores, o IPMA emitiu avisos laranja (para as ilhas dos grupos Ocidental e Central) e amarelo (para todas as ilhas).

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.