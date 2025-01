Sindicato Independente dos Médicos lamenta instabilidade no SNS quando se encontra reforma em curso

"O SIM lamenta, antes de mais, a instabilidade na direção e espera que a ministra [da Saúde] arranje um substituto ou uma substituta muito rapidamente , que seja alguém com créditos firmados e que permita que os profissionais se revejam na sua competência e liderança", disse o secretário-geral do SIM, Nuno Rodrigues, em declarações à Lusa.

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) lamentou este sábado a instabilidade na direção-executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS), após a demissão do diretor , apontado a necessidade de ser substituído "rapidamente" para continuar a reforma em curso.

Nuno Rodrigues reconheceu que o SNS precisa, neste momento, de "estabilidade e de objetivos" e de que a reorganização em curso "realmente se concretize".

"E por isso, precisamos de estabilidade na direção-executiva do SNS, que foi criada até com esse propósito, mas que infelizmente, por outras [razões], de natureza distinta, as duas substituições [aconteceram]", considerou.

O secretário-geral do SIM lembrou também os acordos já firmados entre o Governo com os técnicos do INEM, com os farmacêuticos e com os médicos, salientando que "pela parte salarial está a ter a evolução no sentido correto", faltando a parte "da organização do SNS e da competitividade que todos queremos que o SNS tenha", falta essa concretização, assumiu.

"Para isso esperamos que a ministra encontre a pessoa certa para que esta reforma vá adiante", afirmou.