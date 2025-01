Quatro urgências de obstetrícia e ginecologia e uma de pediatria fechadas no fim de semana

Quatro urgências de obstetrícia e ginecologia e uma de pediatria vão estar fechadas este fim de semana, a maioria na região de Lisboa e Vale do Tejo, indica o portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

De acordo com a informação que é atualizada pelas unidades de saúde, hoje estão encerrados os serviços de urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital Garcia de Orta, em Almada, do Hospital Distrital de Santarém, do Hospital Santo André, em Leiria, e do Hospital de Vila Franca de Xira.

No domingo, as urgências de obstetrícia e ginecologia do Hospital de Vila Franca de Xira estarão abertas, assim como as de ginecologia de Santarém.

Nesse dia, ficarão fechadas as urgências de obstetrícia e ginecologia do Garcia de Orta, de obstetrícia de Santarém e de ginecologia e obstetrícia dos hospitais de Abrantes e de Leiria.

A urgência pediátrica do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, está encerrada no fim de semana, refere ainda o portal do SNS, que avança que 145 urgências estarão abertas hoje e 146 no domingo.

Vão estar ainda abertas hoje 14 urgências de ginecologia e obstetrícia e 15 no domingo, mas no âmbito do projeto-piloto que obriga as utentes a ligarem para a Linha SNS 24 antes de se dirigirem ao hospital.