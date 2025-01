Incêndio em oficina em Grândola provoca um ferido grave helitransportado para Lisboa

Um homem ficou ferido este sábado com gravidade na sequência de um incêndio numa oficina, em Grândola, distrito de Setúbal, tendo sido helitransportado para o hospital de São José, em Lisboa, disse fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral indicou à agência Lusa que o alerta para o incêndio, que ocorreu em Barradas da Serra, no concelho de Odemira, foi dado pelas 13h52.

A mesma fonte indicou ainda que o incêndio entrou em fase de rescaldo pelas 14h25.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 17 operacionais, entre bombeiros, militares da GNR e profissionais do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), auxiliados por sete veículos, entre os quais viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do hospital do Litoral Alentejano e um helicóptero do INEM.