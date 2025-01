Diretor executivo do SNS demite-se

"Embora entenda que não cometi qualquer ilegalidade ou irregularidade , para defesa do SNS e, com não menos importância, para protecção da minha Família e do futuro que queremos seja de dignidade, pedi, hoje mesmo, a Sua Excelência a Ministra da Saúde, que me dispense de imediato do exercício das minhas atuais funções", conclui Gandra D’Almeida.

"A mesma contém imprecisões e falsidades que lesam o meu bom nome e, portanto, a condição primeira para que possa servir, com toda a liberdade o SNS, os seus profissionais e os seus utentes, e honrar o convite que me foi feito pelo governo", sublinha.

"Foi hoje exibida uma reportagem num órgão de comunicação social que incide sobre a minha atuação profissional nos anos que precederam o exercício de funções como Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS) - 2021, 2022 e 2023", começa por referir o diretor-executivo do SNS, em comunicado enviado à comunicação social.

O diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), António Gandra D’Almeida, pediu esta sexta-feira a demissão do cargo, que já foi aceite pelo Ministério da Saúde.

A SIC avançou esta sexta-feira que o diretor-executivo do SNS terá acumulado funções como diretor do INEM do Norte, com sede no Porto, e como médico tarefeiro nas Urgências de Faro e Portimão, recebendo mais de 200 mil euros durante dois anos.

Segundo uma investigação da SIC, o CEO do SNS teria a autorização do INEM para acumular funções, com a garantia de que não ia receber vencimento, mas lei diz que é incompatível.



Pelos turnos realizados terá recebido mais de 200 mil euros, através de uma empresa que criou com a mulher e da qual era gerente.

Os contratos de serviços médicos seriam prestados pelo cirurgião geral nas unidades hospitalares, com o trabalho a valer 50 euros à hora.

António Gandra D'Almeida foi escolhido pelo Governo para liderar a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde em meados de maio do ano passado.

“Esta demissão tinha mesmo de acontecer"



A presidente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), Joana Bordalo e Sá, não se mostra surpreendida com a notícia e entende que seria uma decisão inevitável.

Em declarações à Renascença, Joana Bordalo e Sá afirma que a demissão de Gandra d'Almeida "tinha mesmo de acontecer, tendo em conta o que está em causa e a ser verdade a investigação que foi feita".

"Para a Federação Nacional dos Médicos, o que entendemos é que estes cargos exigem profissionais de elevadíssima competência e este Ministério da Saúde, de Ana Paula Martins, não tem sido nada feliz nesse aspeto. Aliás, tem toda uma equipa que também não está a conseguir resolver os problemas do SNS”, sublinha.

Joana Bordalo e Sá entende, também, que a notícia enfraquece as posições de António Gandra d’Almeida e do Governo.

“A notícia fragiliza, não só a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, como fragiliza o próprio ministério da saúde de Ana Paula Martins, porque isto foi uma nomeação direta deste ministério de Ana Paula Martins. Colocamos em causa, mais uma vez, a competência de todo este ministério e de quem o lidera”, argumenta a presidente da FNAM.

[notícia atualizada às 23h29 - com a reação da FNAM]