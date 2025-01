Demissão do diretor-executivo do SNS. IGAS vai abrir um processo de averiguação

A Inspeção Geral das Atividades em Saúde vai abrir um processo de averiguação para investigar a alegada incompatibilidade de funções do até aqui diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde, António Gandra d'Almeida.

A informação é avançada este sábado pelo diário Público.

Gandra d'Almeida apresentou a demissão após uma reportagem da SIC que dá conta de uma alegada acumulação ilegal de funções e graças à qual terá ganhado mais de 200 mil euros, entre 2021 e 2023, quando era diretor da delegação Norte do INEM e, em simultâneo, fazia serviços como médico tarefeiro em hospitais algarvios.

O médico, que liderava a direção-executiva do SNS desde maio do ano passado, rejeita, em comunicado, as acusações. Fala de uma sequência de falsidades e diz que prefere sair para proteger a família e o próprio SNS.

A ministra da Saúde, que já aceitou a demissão e deve nomear um sucessor nos próximos dias.