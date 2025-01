Demissão de diretor executivo do SNS era "inevitável", diz FNAM

O diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS) pediu esta sexta-feira a demissão do cargo, que já foi aceite pelo Ministério da Saúde.

Joana Bordalo e Sá entende, também, que a notícia enfraquece as posições de António Gandra d’Almeida e do Governo.

A demissão do diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), António Gandra D’Almeida, era "inevitável", afirma a presidente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), Joana Bordalo e Sá.

António Gandra D’Almeida abandona o cargo após ser noticiada, pela SIC, uma alegada incompatibilidade, mas o responsável rejeita ter cometido qualquer "ilegalidade".

"Embora entenda que não cometi qualquer ilegalidade ou irregularidade, para defesa do SNS e, com não menos importância, para protecção da minha Família e do futuro que queremos seja de dignidade, pedi, hoje mesmo, a Sua Excelência a Ministra da Saúde, que me dispense de imediato do exercício das minhas atuais funções", anunciou Gandra D’Almeida.



A SIC avançou esta sexta-feira que o diretor-executivo do SNS terá acumulado funções como diretor do INEM do Norte, com sede no Porto, e como médico tarefeiro nas Urgências de Faro e Portimão, recebendo mais de 200 mil euros durante dois anos.

Segundo uma investigação da SIC, o CEO do SNS teria a autorização do INEM para acumular funções, com a garantia de que não ia receber vencimento, mas lei diz que é incompatível.



Pelos turnos realizados terá recebido mais de 200 mil euros, através de uma empresa que criou com a mulher e da qual era gerente.

Os contratos de serviços médicos seriam prestados pelo cirurgião geral nas unidades hospitalares, com o trabalho a valer 50 euros à hora.

António Gandra D'Almeida foi escolhido pelo Governo para liderar a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde em meados de maio do ano passado.