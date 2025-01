SNS 24. 48% dos utentes foram enviados para uma urgência

Desde o início do inverno - entre 23 de dezembro e o passado dia 13 - cerca de metade (48%) dos 266 mil utentes que ligaram para o SNS 24 foram enviados para uma urgência, sendo que para 11 mil doentes - cerca de 4% dos casos - foi necessário acionar o INEM.

42% por cento dos casos ( 110 mil) foram encaminhados para um centro de Saúde, mais de 61 mil com consulta marcada e 10% (27 mil) ficaram em auto cuidados.

Durante o ano passado, a Linha SNS 24 atendeu mais de 3,5 milhões de chamadas, um aumento de 87% em comparação com 2023.

Só em dezembro foram atendidas mais de 500 mil chamadas, mais do dobro face ao mês homólogo quando tiveram resposta perto de 240 mil chamadas.

Ainda em dezembro, no dia 26 foi alcançado um recorde diário, com mais de 25 mil chamadas. Em 2023 o máximo diário - não foi além das 10 mil.

De acordo com dados dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, o tempo médio de espera, no ano passado, rondou os dois minutos. Em dezembro essa média subiu para os sete minutos. No máximo, o tempo de espera chegou aos 45 minutos.

De acordo com os mesmos dados, a obrigatoriedade de ligar ao SNS 24 antes de ir a uma urgência alterou o perfil dos utilizadores da linha: há agora maior dispersão de situações clínicas. Para as situações agudas menos graves, foram agendadas - desde 2023 - mais de 281 mil consultas nos cuidados de saúde primários via SNS 24.

A triagem digital, para doentes com sintomas respiratórios agudos - criada já este mês - foi utilizada já por mais de 31 mil utentes.