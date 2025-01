Quatro urgências de obstetrícia/ginecologia e uma pediátrica fechadas no fim de semana

Quatro serviços de urgência de Obstetrícia e Ginecologia e uma Pediátrica vão estar encerradas no fim de semana, segundo a informação publicada esta sexta-feira no Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

De acordo com as Escalas de Urgência do SNS, consultadas pela Lusa às 12h00, vão estar encerrados no sábado os serviços de urgência de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Garcia de Orta, em Almada, do Hospital Distrital de Santarém, do Hospital Santo André, em Leiria, e do Hospital de Vila Franca de Xira.

À exceção do Hospital de Vila Franca de Xira, mantêm-se encerrados no domingo os serviços de urgência destas especialidades nas outras três instituições, a que se junta as do Hospital de Abrantes.

A urgência pediátrica do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, está encerrada no fim de semana, e a do Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) está reservada às urgências internas e aos casos referenciados pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), entre as 00h00 e as 8h00 e as 20h00 e as 24h00.

No fim de semana vão estão abertas 146 urgências em Portugal continental, indicam os dados, segundo os quais vão estar a funcionar 14 urgências de Ginecologia e Obstetrícia no sábado e 15 no domingo que estão integradas no projeto-piloto que obriga as utentes a ligarem para a Linha SNS 24 antes de se dirigirem ao hospital.

Hoje estão fechados o serviço de urgência de obstetrícia do Hospital Distrital de Santarém e o serviço de urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Garcia de Orta.

Esta informação é extraída do Sistema de Dados Mestres e atualizada, permanentemente, pelas unidades de saúde.

As autoridades de saúde apelam aos utentes para ligar sempre para a Linha SNS 24 antes de se deslocarem a um serviço de urgência.