Metro de Lisboa abre três estações a sem-abrigo no período noturno

O Metropolitano de Lisboa vai abrir as estações de Santa Apolónia, Oriente e Rossio no período noturno, neste fim de semana, para permitir que as pessoas em situação de sem-abrigo possam ali pernoitar, devido ao frio, foi anunciado esta sexta-feira.

Em comunicado, a transportadora adianta que as três estações vão permanecer abertas na madrugada de sexta-feira para sábado e na madrugada de sábado para domingo.

Na de Santa Apolónia estará aberta a entrada da zona norte, no passeio junto ao edifício da estação. No Oriente a entrada faz-se pelo portão do lado Tejo/centro comercial e no Rossio pelo portão da Praça da Figueira.

"O Metropolitano de Lisboa, em estreita articulação com a Câmara Municipal de Lisboa, encontra-se a desenvolver um conjunto de medidas destinadas a assegurar o cumprimento do Plano de Contingência para pessoas em situação de sem-abrigo, em resposta às condições de frio extremo que atualmente se fazem sentir na cidade de Lisboa", é referido na nota.

A transportadora adianta que adicionalmente, será realizada a distribuição de "kits Metro", compostos por um cobertor e um gorro, nas estações indicadas, de forma a proporcionar um maior conforto aos utilizadores das estações durante a noite.

O Metropolitano de Lisboa diz ainda que, em articulação com a Polícia Municipal, vai reforçar as ações de vigilância e limpeza nas estações que permanecerão abertas.

Além das estações de metro, também o Centro de Acolhimento de Emergência (CAE) Joaquim Urbano estará aberto com 30 camas disponíveis e transporte em caso de necessidade.