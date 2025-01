Linha SNS 24 evitou que 100 mil pessoas fossem às urgências nos primeiros dias do ano

Sim. Desde que a Linha SNS Grávida foi criada, em 1 de junho de 2024, registámos mais de 85 mil triagens. Desde que entrou em funcionamento o novo modelo de urgências obstétricas – há cerca de um mês – 16 mil utentes ligaram primeiro para a Linha da Saúde. Praticamente, 4 mil utentes conseguiram uma resposta fora dos serviços de urgência, seja porque permaneceram em casa, em autocuidados e com chamadas de seguimento, ou porque foram encaminhadas para cuidados primários, inclusivamente com consulta marcada. Estes são dois dados que estamos a monitorizar e que consideramos muito vantajosos neste novo modelo.

No início do novo modelo de urgências - que obriga as grávidas a ligarem sempre para o SNS 24 - houve muitas queixas de atrasos no atendimento. Esse problema foi resolvido?

Sim, o que nós podemos dizer é que esses relatos estão em linha com a procura que o Serviço Nacional de Saúde tem neste período de inverno. Não só o SNS 24, mas todo o SNS regista maior procura, até pela circulação dos vírus respiratórios que causam mais infeções neste período. E, portanto, neste período temos feito um reforço, de profissionais de saúde.

Temos, nesta altura, mais de 2.300 profissionais em bolsa de atendimento prontos para serem ativados e temos cerca de 900 em recrutamento e formação que serão integrados assim que possível na bolsa. Relativamente aos tempos de espera, obviamente que existem dias, nomeadamente durante o período de inverno, em que os tempos de espera são um pouco mais alargados do que no resto do ano. Mas também podemos dizer que mais de 50% das chamadas até ao dia de ontem [quinta-feira] foram atendidas até 5 minutos, o que reflete o reforço que temos vindo a fazer e que diariamente adaptamos para a Linha responde melhor.

E destes novos profissionais quantos é que são enfermeiros especialistas em Saúde Materna e Obstétrica?

Neste momento não tenho esse dado, o que lhe posso dizer é que todos os enfermeiros e farmacêuticos que nós recrutamos têm formação obrigatória. Nenhum profissional de saúde pode operar neste serviço sem ter a devida formação. O que nós temos feito é que profissionais com menos experiência ficam com situações mais fáceis e menos complexas na triagem e profissionais que têm mais experiência, ficam com as situações mais complexas. Portanto, a transferência entre profissionais ocorre de maneira muito suave e completamente transparente no serviço.

O SNS 24 tem cada vez mais solicitações: a triagem de grávidas, o projeto “Ligue Antes Salve Vidas”, a resposta a pessoas com problemas respiratórios agudos, atendimento psicológico. Essa bolsa de profissionais é suficiente para responder ao aumento da procura?

O recrutamento não é um processo pontual no SNS 24, acontece durante todo o ano porque a procura não é estável. O recrutamento em alguns períodos, nomeadamente, no Inverno tem de ser acelerado face à procura, mas o dimensionamento é feito dia a dia.

À medida que a procura aumenta nós aumentamos a nossa população de atendimento que em 90% dos casos é constituída por enfermeiros. Agora estamos a trabalhar com outras Ordens para conseguirmos integrar outro tipo de profissionais de saúde.

Já recrutaram médicos e farmacêuticos? Quantos?

Apenas farmacêuticos. Na sequência do despacho da secretária de Estado da Gestão da Saúde – que autoriza a contratação de farmacêuticos para a Linha SNS 24 – estamos no processo de recrutamento e formação.