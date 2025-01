Freguesias. “Cada um tem de arrumar a sua casinha”, defende autarca

“Fizemos uma casa mortuária que custou 130 mil euros. Tivemos de tirar de uns lados para os outros. Isso é muito mau porque as pessoas não gostam. Mas, se houver a desunião, cada um pode fazer o seu caminho”, defende.

À sobrecarga de trabalho, queixa-se Leandro Campos, junta-se o limitado pacote financeiro que, diz, “não acompanha as necessidades” de todo o território.

“Quando me candidatei foi a Refojos. Passado uns meses, houve a tal coisa da 'lei Relvas' e juntaram estas três freguesias”, conta. Passados 12 anos reconhece que “é muita coisa”. E “para chegar a todos os pontos das três freguesias é, mesmo, muito complicado. É uma sobrecarga, mas muito grande”, vinca. “Eu acho que cada um tem de arrumar a sua casinha”, defende.

Já o presidente da assembleia da união de freguesias, Miguel Teixeira, alerta para desertificação das zonas mais rurais e distantes da freguesia principal no centro de Cabeceira de Basto. Uma consequência, diz, de mais de uma década de agregação de territórios.

“Em 12 anos, a população da periferia desceu e a população da vila cresceu”, revela o também professor da escola secundária da Vila.

“O movimento associativo ficou praticamente extinto nestes últimos anos na periferia”. “Isto é explicado pela sociologia”, acrescenta. “Porque quando se fecha uma entidade com autonomia política e administrativa, a população acaba por se dirigir para o centro. Foi o que aconteceu”, explica.

Miguel Teixeira fala de uma experiência que “não correu bem” com efeitos a longo prazo e “dificuldades” na gestão do dia-a-dia daquela que é maior união das freguesias do concelho. A limpeza dos caminhos a cargo da junta de freguesia é um exemplo.

“Quando começamos a limpar um caminho em Refojos de Basto e, na semana seguinte vamos para Outeiro, quando concluímos a erva já está a crescer no caminho que limpamos oito dias antes”. “Isto é muito complicado”, lamenta o presidente da assembleia municipal, critico da reforma administrativa que, em 2013, reduziu para cerca de mil e cem as freguesias no país por imposição, na altura, da Troika.

“Outeiro, Painzela e Refojos de Basto são freguesias que vêm da Idade Média e que alguém em Lisboa, através de régua e esquadro, resolveu agregar de um momento para o outro. A verdade é que não correu bem”, remata.