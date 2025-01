​Fertagus reforça oferta nas horas de ponta da manhã, após reclamações de passageiros

A Fertagus disponibilizou informação sobre os níveis de ocupação dos horários, nas horas de ponta, de acordo com as contagens à procura recentes.

A empresa acredita que estas medidas “permitirão aos passageiros distribuírem-se pelos comboios com maior capacidade de transporte”.

“Com esta melhoria, irá realizar-se o serviço, nas horas de ponta da manhã, com comboios duplos e simples, garantindo-se que não haverá dois comboios simples seguidos, no troço Coina/Lisboa”, informa a Fertagus.

A partir de segunda-feira, nas horas de ponta da manhã, o serviço será prestado com comboios duplos e simples.

A Fertagus anuncia mudanças na oferta de comboios nas horas de ponta da manhã. As alterações entram em vigor na segunda-feira, 20 de janeiro, após reclamações dos passageiros.

Vários utentes do serviço ferroviário prestado pela Fertagus têm vindo a denunciar, nas redes sociais e em alertas dirigidos à Câmara de Almada, que desde dezembro, quando foram alterados os horários, os comboios que partem de Setúbal enchem rapidamente, deixando passageiros de fora, particularmente na estação do Pragal, no concelho de Almada.

Na terça-feira, a presidente da Câmara de Almada, no distrito de Setúbal, esteve na estação do Pragal e alertou para a necessidade urgente de um reforço do número de carruagens para resolver os constrangimentos registados.

“Os constrangimentos que temos notado, e de forma muito intensa, devem-se a uma reformulação no seguimento de uma renovação do contrato de concessão que o Governo fez com a Fertagus. De facto, aumentou a frequência e não temos dúvidas da importância, mas tem um grande inconveniente que é não haver aumento de carruagens”, disse Inês de Medeiros.

A autarca acrescentou que a grande prejudicada do novo modelo é a população de Almada e do Seixal, porque quando os comboios chegam já vêm cheios.

Em dezembro, a empresa alterou os horários dos comboios entre as duas margens do Tejo, passando a ter uma periodicidade de 20 minutos nos dois sentidos.

O aumento da oferta do horário de transporte ferroviário entre Lisboa e Setúbal foi anunciado em novembro pelo Ministério das Infraestruturas e Habitação, no âmbito do alargamento do contrato de concessão da Fertagus por seis anos e meio, até 31 março de 2031.

Até dezembro, a circulação de comboios da Fertagus entre as estações de Setúbal e de Lisboa (Roma-Areeiro) era feita de 30 em 30 minutos nos dias úteis e de 60 em 60 minutos aos sábados, domingos e feriados.

Contudo, os utentes queixavam-se que a alteração introduzida em dezembro não foi acompanhada de um reforço de carruagens, havendo relatos de passageiros de estações dos concelhos de Almada e Seixal (Coina, Fogueteiro, Foros de Amora, Corroios e Pragal) de não conseguirem lugar no horário que habitualmente usavam.

A ligação ferroviária entre Lisboa e a margem Sul foi inaugurada em 29 de julho de 1999, com o objetivo de retirar carros da Ponte 25 de Abril.



A travessia liga as estações de Roma-Areeiro, em Lisboa, a Setúbal, e conta com 10 estações na margem Sul e quatro na capital.