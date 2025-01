Dimensão dos painéis publicitários na Segunda Circular em Lisboa vai ser reduzida

As dimensões dos painéis digitais de publicidade na Segunda Circular e noutras zonas de Lisboa vão ser "reduzidas substancialmente", anunciou esta sexta-feira o Automóvel Club de Portugal (ACP), após acordo com o município e as empresas JCDecaux e MOP.

De acordo com o ACP, o acordo foi já homologado pelo Tribunal Administrativo de Lisboa na sequência da providência cautelar apresentada pelo ACP contra a instalação de até 125 painéis publicitários de grande formato nas principais vias de circulação da cidade, por considerar que representavam "um risco para a segurança rodoviária".

Na providência cautelar, apresentada em setembro de 2024, o ACP disse que não estava em causa a existência de mobiliário urbano com publicidade digital, "apenas a sua localização e dimensão, claramente atentatórias da segurança rodoviária".

Após uma reanálise quanto à instalação dos painéis digitais de publicidade, a Câmara de Lisboa e a empresa JCDecaux concordaram, segundo o ACP, em promover as "alterações consideradas adequadas", no que se refere à dimensão, luminosidade e localização de alguns dos equipamentos correspondentes aos "painéis digitais de grande formato", respondendo às preocupações manifestadas na providência cautelar.

A agência Lusa questionou a Câmara de Lisboa sobre este acordo, aguardando ainda uma resposta.

De acordo com o ACP, entre as alterações está a instalação de um painel digital de 100 metros quadrados (m2) na Segunda Circular, situado entre o Estádio da Luz e o Centro Comercial Colombo, que será substituído por "um painel digital de 22 m2 e será reposicionado de modo a garantir "um maior afastamento da via, ficando a cinco metros de distância em relação à berma".

Os três painéis digitais de 37 m2 na Segunda Circular, um em frente à Escola Superior de Comunicação Social, um junto ao Estádio de Alvalade e outro junto ao Hipódromo - acesso ao Campo Grande, serão alterados na sua dimensão para 22 m2 e serão também "devidamente reposicionados".

Outras das alterações são no painel digital de 100 m2 e nos três painéis digitais de 37 m2, que serão removidos da Segunda Circular e serão instalados nos eixos definidos no contrato de concessão como preferenciais para o lote 2, com exceção da Segunda Circular, e mediante prévia auscultação do ACP, que poderá sugerir ajustamentos e ou alterações de localização, a ponderar pelo município.