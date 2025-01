Trabalhadores não docentes de escolas de Sintra pedem mais recursos humanos

Trabalhadores não docentes das mais de 100 escolas do concelho de Sintra, distrito de Lisboa, estão hoje em greve para exigir o reforço urgente de meios humanos e a adoção de medidas de proteção de saúde, disse fonte sindical.

Além do dia de greve, os trabalhadores não docentes (assistentes técnicos e assistentes operacionais) e de todas as carreiras gerais ou especiais em funções nas escolas do concelho vão concentrar-se hoje de manhã frente à Câmara de Sintra, seguindo-se uma manifestação pelas ruas da vila e a deslocação para o Departamento de Recursos Humanos do município.

"Sabemos que a greve está a afetar algumas escolas, mas ainda não conseguimos fazer um balanço. Contudo, o principal objetivo não é a greve, mas sim a concentração. Os trabalhadores vão juntar-se junto à câmara por volta das 11h00 e depois seguimos em desfile, passaremos pela Divisão de Educação e terminamos frente aos Recursos Humanos", disse à Lusa João Santos, do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas.

O objetivo, segundo o representante, é a luta por uma escola mais inclusiva, que tenha um conjunto de profissionais diferenciados para acompanhar as crianças com necessidades educativas específicas.

"Os trabalhadores pedem que a Câmara de Sintra reforce o número de trabalhadores não docentes, contratando acima da portaria de rácios existente. Querem também que o Ministério da Educação altere essa portaria de rácios para permitir o reforço de meios e que sejam contratados profissionais de saúde", explicou.

João Santos destacou igualmente os atrasos em áreas como a saúde e segurança no trabalho, a qualificação de acidentes de serviço e os pedidos de mobilidade entre escolas.

"São situações inaceitáveis. Neste momento, temos auxiliares a fazer trabalhos de enfermagem como algaliações, alimentações por sonda, a administrar injetáveis no caso da diabetes. Estas práticas põem em risco os trabalhadores", disse.

No que diz respeito aos acidentes de trabalho, o município demora "imenso tempo para dar resposta, para ser qualificado como acidente de serviço", acumulando-se muitos casos. "Desde setembro que a câmara não tem agenda para se reunir com os sindicatos", contou.

João Santos disse ainda que "o Ministério da Educação empurra o problema para a câmara, que depois também não faz nada".

"Consideramos que a câmara deve assumir a sua responsabilidade e, face à recusa do Governo em fazer nova "portaria de rácios", contratar trabalhadores acima do número de trabalhadores definidos pela portaria que, como sabemos, não dá resposta às necessidades das escolas", indicou.