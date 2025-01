Simulador de KC-390 já chegou à Força Aérea e deve começar a operar em junho

Este simulador - uma autêntica réplica do cockpit do avião KC-390 - garante que a “quase totalidade dos voos de treino e de qualificação sejam realizados sem recurso às aeronaves”, indica.

A Força Aérea recebeu os últimos componentes que vão permitir a edificação do simulador do avião KC-390 a ser instalado na Base Aérea N.º 11, em Beja, nas instalações da Esquadra 506 – “Rinocerontes”.

Através deste simulador, será possível à Força Aérea treinar as tripulações de KC-390 em todas as circunstâncias, com relevância para as simulações de emergências.

O KC-390 é uma aeronave de alcance intercontinental, “dotado de capacidades multimissão e capaz de executar operações estratégicas e táticas, civis e militares, desde o transporte de tropas, veículos e carga paletizada, lançamento de paraquedistas e carga, transportes aeromédicos, missões de busca e salvamento, reabastecimento aéreo e combate a incêndios florestais”, lê-se no comunicado.

O Estado Português adquiriu em 2019 cinco aeronaves KC-390 e um simulador, tendo o primeiro avião sido entregue à Força Aérea Portuguesa em 19 de outubro de 2023 e o segundo em 28 de junho de 2024. Desde então já realizou perto de 1.500 horas de voo, com destaque para transportes médicos e logísticos como foi o caso dos três helicópteros UH-60 Black Hawk.