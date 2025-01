Rui Moreira espera resposta do Governo quanto ao reforço na polícia municipal do Porto

Rui Moreira apelou, esta quinta-feira, ao Governo para que faça chegar os 100 agentes prometidos à Câmara Municipal do Porto pelo anterior Executivo, liderado por António Costa.

Durante o anúncio do reforço do policiamento de trânsito na cidade, o autarca frisou que, do lado do município, o trabalho na área da segurança tem sido feito, mas o reforço de meios humanos é da responsabilidade do executivo. A formação de polícias é difícil, admitiu o autarca, e foi por esse motivo que propôs ao Governo a criação de uma escola para esse efeito no norte do país. No entanto, "não houve resposta".

Enquanto não tem notícias do gabinete de Margarida Blasco, disse, prosseguem os investimentos por parte da autarquia. E a principal novidade é um novo sistema automático de fiscalização rodoviária, cujo investimento ficou na ordem dos 500 mil euros.

O comandante Leitão da Silva, da Polícia Municipal do Porto, explicou que este novo sistema consiste num "carro-patrulha que tem duas câmaras que identificam matrículas dos carros que estão estacionados irregularmente para que o polícia faça a validação e atribuição da contraordenação".

Para Moreira, é preciso ainda "rever o quadro sancionatório" que diz ser "incompreensível".