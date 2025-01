Jovem em fuga da polícia morre no rio Mondego

A PSP confirmou que o jovem com cerca de 20 anos que foi encontrado esta quinta-feira sem vida no rio Mondego, em Coimbra, fugia da polícia, após ação de patrulhamento na Baixa da cidade.

A Direção Nacional da PSP afirma, em comunicado, que o jovem fugia de dois agentes que o tentaram abordar por suspeita de tráfico de droga, no Terreiro do Mendonça, na Baixa da cidade, após uma ação de patrulhamento apeado naquela zona.

O jovem com cerca de 20 anos fugiu dos dois agentes em direção ao rio Mondego, junto à Estação Nova.

Na perseguição, quando os polícias ainda estariam a alguma distância do suspeito, o jovem, "de forma inusitada e inesperada", atirou-se ao rio e, "apesar dos esforços para o auxiliar, não foi mais visto à superfície", indica o comunicado.

Foram acionados os mergulhadores dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, que encontraram o jovem pelas 13h35, mas sem sinais vitais.

"Foi dado conhecimento ao Ministério Público e à Polícia Judiciária, que se deslocou ao local da ocorrência", acrescentou a PSP, afirmando que serão feitas outras diligências junto dos polícias e das testemunhas para apurar as circunstâncias da morte do jovem.

A Direção Nacional disse ainda que o jovem em causa já tinha sido detido anteriormente pela suspeita de crime de tráfico de droga em Coimbra.

No comunicado, a PSP "lamenta o desfecho desta situação, endereçando as condolências à família e amigos do cidadão falecido".

O comandante dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, Paulo Palrilha, disse à agência Lusa que o corpo do jovem foi encontrado ao final da manhã de hoje, dando conta de que estaria a fugir da polícia.

Quando os meios dos bombeiros Sapadores (sete operacionais, apoiados por duas viaturas e uma embarcação) chegaram ao local, na avenida marginal da margem direita do rio Mondego, o jovem já não estava visível.

"Estava submerso, mas sabia-se o local onde tinha entrado no rio", tendo os mergulhadores retirado o corpo numa operação relativamente rápida, que durou cerca de 20 minutos, disse o comandante.

Paulo Palrilha afirmou ainda que as condições do rio estavam normais, sem grandes correntes, até porque não tem chovido, embora a água estivesse bastante fria.