Hospitais do Oeste com consultas de psiquiatria da infância e da adolescência

Os hospitais da região Oeste vão assegurar consultas de psiquiatria da infância e da adolescência, após parceria entre as unidades locais de saúde (ULS) do Oeste e de Santa Maria, foi anunciado esta quinta-feira.

"Tendo em conta que a ULS do Oeste não dispõe atualmente de médico com a especialidade de Psiquiatria da Infância e Adolescência, este protocolo irá permitir que os utentes do Oeste tenham acesso a consultas de Psiquiatria da Infância e Adolescência na sua área de residência, evitando deslocações para os hospitais de Lisboa, recebendo o acompanhamento necessário de forma atempada e eficaz", refere a ULS do Oeste em comunicado.

As consultas vão ser realizadas nos hospitais de Caldas da Rainha e de Peniche duas vezes por mês, por uma equipa mista, constituída por profissionais das ULS de Santa Maria e do Oeste.

A parceria visa não só "melhorar a acessibilidade e a qualidade do atendimento especializado à população infantil e adolescente da área geográfica do Oeste", como também "otimizar os recursos existentes, aproveitando a experiência e os profissionais especializados da ULS de Santa Maria".

A colaboração vai também contribuir para a formação contínua dos profissionais de saúde, promovendo a troca de conhecimentos e a atualização de boas práticas nesta área.

A ULS do Oeste gere os três hospitais do Centro Hospitalar do Oeste (Caldas da Rainha, Peniche e Torres Vedras) e os centros de saúde dos agrupamentos de centros de saúde Oeste Sul e Oeste Norte, integrando uma população de 235 mil habitantes dos concelhos de Caldas da Rainha, Óbidos, Bombarral, Peniche (distrito de Leiria), Lourinhã, Cadaval, Torres Vedras e Sobral Monte Agraço (distrito de Lisboa).