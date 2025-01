Hospitais de Lisboa ativam planos de contingência e São José adia alguma atividade programada

Os hospitais de Lisboa tiveram de acionar os planos de contingência, reforçar a capacidade de internamento e a ULS São José teve de adiar atividade programada para responder ao aumento da procura das urgências por doentes mais complexos.

Para dar resposta a uma maior afluência ao Serviço de Urgência, a Unidade Local de Saúde (ULS) São José ativou os níveis II e III do Plano de Contingência e adotou as medidas previstas.

"Já foram reconvertidas camas dos serviços de Cirurgia Geral e Ortopedia para acomodar doentes da Medicina no Hospital Curry Cabral, com consequente protelamento de alguma atividade programada. Um mecanismo utilizado sempre que necessário e que é avaliado diariamente", afirma a instituição à agência Lusa.

A ULS São José sublinha que "todas as medidas que visam aumentar a capacidade de resposta ao doente urgente têm sempre impacto, quer para os utentes quer para a instituição, razão pela qual foram tomadas medidas criteriosas (...) para mitigar eventuais consequências", salvaguardando os doentes oncológicos e aumentando a cirurgia de ambulatório, entre outras.

Segundo a instituição, o número de internamentos e transferências aumentou cerca de 4% face ao mesmo período de 2024, tanto para as enfermarias como para os cuidados intensivos, o que atesta a gravidade das situações.

Acresce também o elevado número de internamentos protelados por razões sociais - cerca de 60 camas diárias, em média, estão ocupadas por utentes que já têm alta clínica, mas que continuam a ocupar camas que seriam necessárias para doentes agudos.

Sobre os motivos que levam os utentes às urgências, a instituição diz que são variados e relacionam-se, por exemplo, com o aumento da traumatologia ortopédica, descompensação de doenças crónicas e problemas respiratórios, sendo que este último está em crescendo.

A urgência geral do Hospital de São Francisco Xavier também regista um aumento da procura por doentes mais complexos, em linha com o esperado nesta altura do ano, com maior incidência de infeções respiratórias e necessidade de internamento.

A ULS Lisboa Ocidental, que integra este hospital, afirma que o aumento de doentes em observação motivou a ativação do plano de contingência, mas até quarta-feira não foi necessário suspender atividade cirúrgica programada.

De acordo com o plano de contingência e como está previsto em períodos de maior afluência, o hospital tomou outras medidas como a ativação, no serviço de urgência, de uma sala adicional com capacidade para 16 doentes, permitindo o acompanhamento dos doentes em observação.

Houve igualmente um reforço da capacidade de internamento em diferentes serviços, que estão a dar apoio à urgência, adianta a ULS, que registou, na última semana, uma média de 230 admissões diárias, com um aumento de 12% nos internamentos face à semana anterior.