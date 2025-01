Frio vai manter-se até ao fim de semana. Veja as recomendações da DGS

Na nota publicada, na rede X, antigo Twitter, a DGS recomenda à população que evite “a exposição prolongada ao frio e mudanças bruscas de temperatura" , para “manter o corpo quente, utilizando várias camadas de roupa ”, proteger as extremidades do corpo com luvas, gorro, cachecol, meias e calçado quente e antiderrapante, e manter a hidratação, ingerindo sopas e bebidas quentes e evitar o álcool, que proporciona “uma falsa sensação de calor”.

Para ajudar a população a proteger-se do frio, a Direção Geral da Saúde (DGS) publicou uma série de recomendações, alertando para “a necessidade de prestar atenção aos grupos mais vulneráveis , nomeadamente crianças nos primeiros anos de vida, doentes crónicos, pessoas idosas ou em condição de maior isolamento, trabalhadores que exerçam atividade no exterior e pessoas sem-abrigo .

Segundo a autoridade de Saúde, deve ser acautelada a prática de atividades no exterior (evitar esforços excessivos, utilizar vestuário adequado e prestar atenção às condições do piso para evitar quedas), seguir as recomendações do médico assistente, garantir a toma adequada da medicação para doenças crónicas, e adotar uma condução defensiva, uma vez que poderão existir locais na estrada com acumulação de gelo.

No interior das habitações, a Direção-Geral da Saúde aconselha a verificar o estado de funcionamento dos equipamentos de aquecimento, manter a casa quente e, no caso de utilização de braseiras ou lareiras, garantir uma adequada ventilação das habitações, renovando o ar.

A DGS diz ainda que é preciso “ter especial atenção aos aquecimentos com combustão”, como braseiras e lareiras, que podem causar intoxicação devido à acumulação de monóxido de carbono e levar à morte, bem como evitar o uso de dispositivos de aquecimento durante o sono, desligando sempre quaisquer aparelhos antes de deitar”

A autoridade de saúde pede ainda às pessoas que, caso fiquem doentes, não vão para as urgências e contactarem antes a linha SNS 24 (808 24 24 24).

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quinta-feira céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de mais nebulosidade no litoral oeste, em especial da região Centro.

O vento deverá ser fraco a moderado do quadrante norte, tornando-se do quadrante leste nas regiões Norte e Centro a partir do fim da tarde, soprando por vezes forte no litoral oeste a sul do Cabo Carvoeiro, em especial durante a tarde, e nas terras altas, em especial até ao fim da manhã e a partir do fim da tarde.

As previsões apontam ainda para a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal, em especial nos vales, acentuado arrefecimento noturno, formação de geada e pequena subida da temperatura mínima no litoral e nas terras altas das regiões Norte e Centro.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 10ºC, na Guarda, e os 17ºC, em Setúbal e Faro, e as temperaturas mínimas entre os -2º C, em Bragança, e os 9ºC, em Setúbal.