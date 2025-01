Conselheiro nacional do PSD pede ao Governo que isente a A41 de portagens

Firmino Pereira refere que "circular na VCI atualmente é uma tortura e um desespero para as pessoas no seu dia a dia", pelo que "espera que, além da isenção total das portagens na A41 para todos os veículos, outras medidas sejam apresentadas pelo Ministro das Infraestruturas, dado o caos diário em que se transformou a VCI".

O agora conselheiro nacional do PSD conta que fez, enquanto deputado na AR, "vários apelos ao Governo para que a A41 fosse uma autoestrada não portajada, aliviando a saturada e muito congestionada VCI do Porto, reduzindo dessa forma o atravessamento de longo curso nesta via que deve ter uma característica mais urbana".

Num comunicado enviado à agência Lusa, o também e ex-deputado à Assembleia da República (AR) aponta que esta medida poderá mitigar o grave congestionamento na Via de Cintura Interna (VCI) do Porto, ficando para a A41, ou Circular Regional Exterior do Porto (CREP), "a função de drenar todo o trânsito".

O conselheiro nacional do PSD Firmino Pereira pediu esta quinta-feira ao ministro das Infraestruturas, Pinto Luz, também social-democrata, que isente totalmente as portagens na autoestrada A41, conhecida por Circular Regional Exterior do Porto (CREP), para todo o tipo de veículos.

A AM do Porto já tinha pedido ao governo para isen(...)

A 13 de janeiro, na sede da AMP, à margem da cerimónia de assinatura da escritura da Transportes Metropolitanos do Porto (TMP), Eduardo Vítor Rodrigues apontou que a solução para o trânsito no Grande Porto passará pela circulação de pesados na CREP, mas não só.

"De facto, passa por olharmos para a CREP [também denominada A41] como um instrumento de mobilidade, sobretudo dos pesados, e dos pesados de mercadorias, e isso, a ser assim e a consumar-se, vai significar um passo de gigante que é dado com coragem por parte do Governo e do ministro [das Infraestruturas e Habitação] Miguel Pinto Luz", disse aos jornalistas o também presidente da Câmara de Gaia.

Também a presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro, tinha afirmado no início do mês que o ministro das Infraestruturas tem reunido com os autarcas sobre o tema e que em breve deverá apresentar propostas.

Miguel Pinto Luz prometeu, em setembro, uma "solução definitiva" quanto ao tráfego na Via de Cintura Interna (VCI), no Porto, até final do ano passado, após se reunir com os autarcas da área metropolitana.

De acordo com o governante, o tema do trânsito na VCI e nas vias que a alimentam é uma "prioridade total" para o executivo PSD/CDS-PP, apesar de ainda não haver qualquer decisão definitiva tomada.

A 20 de novembro, em declarações ao Porto Canal, Pinto Luz reiterou que haverá uma solução para a VCI até ao final do ano mas que "pode ser, ainda, uma primeira fase da solução final".