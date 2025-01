Amadora-Sintra contesta relatório e garante capacidade de formação de médicos

O presidente da ULS Amadora-Sintra contestou esta quinta-feira o recente relatório da Ordem dos Médicos e assegurou que o Hospital Fernando Fonseca tem condições para garantir a formação dos internos de formação específica na sequência da contratação de mais médicos.

A Ordem dos Médicos considerou, num relatório enviado na quarta-feira, que o Hospital Fernando Fonseca está sem condições para assegurar a formação dos 10 médicos internos de formação específica.

Segundo o presidente da Unidade Local de Saúde de Amadora-Sintra, a posição decorre de uma visita ao hospital realizada em novembro, depois da saída de 10 cirurgiões devido ao regresso de dois outros médicos que tinham denunciado más práticas no serviço, que não se confirmaram.

Em conferência de imprensa, Luís Miguel Gouveia esclareceu, no entanto, que a situação no hospital alterou-se desde então e garantiu, por um lado, a capacidade de resposta aos utentes, mas também de formação dos médicos internos.

"No dia 10 de janeiro, a diretora clínica, Bárbara Flor de Lima, fez chegar ao bastonário da Ordem dos Médicos a informação da afetação de tutores para cada interno, de forma a garantir todo o acompanhamento formativo que seja necessário", afirmou.

A decisão da Ordem dos Médicos, divulgada em conferência da imprensa na quarta-feira e comunicada ao hospital apenas duas horas antes, segundo o presidente da ULS, não é definitiva.

"A condição atual do serviço não é a mesma que foi encontrada no dia 18 de novembro. Entretanto contratamos mais especialistas, há um processo de reestruturação do serviço que está em curso e nós vamos dar conta dessa atualização face ao que foi analisado em novembro", explicou Bárbara Flor de Lima, afirmando que a Ordem dos Médicos não solicitou nenhum esclarecimento adicional desde a visita realizada há dois meses. .