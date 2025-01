​MP investiga morte de bebé no Prior Velho

O Ministério Público abriu um inquérito à morte de um bebé de dois anos à porta de casa, no Prior Velho, nos arredores de Lisboa, no passado dia 10, dois dias depois de ter sido observado no Hospital Dona Estefânia.



A informação é confirmada à Renascença pela Procuradoria-Geral da República, que não adianta mais pormenores.

Os pais da criança acusam o INEM de demora na resposta e o hospital de não ter feito exames.

Contactado pela Renascença, o INEM confirma apenas a assistência médica pré-hospitalar e adianta que, apesar das manobras de reanimação, não foi possível reverter a paragem cardiorrespiratória da criança.

Já o Hospital Dona Estefânia indica, em comunicado, que o bebé tinha queixas compatíveis com uma gastroenterite aguda, sem sinais de gravidade. Foi observado por um especialista e saiu com indicação para regressar em caso de persistência ou agravamento dos sintomas.

A Renascença também questionou a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS), mas até agora não obteve resposta.