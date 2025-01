​Justiça precisa de psicólogos "formados em extremismo e radicalização"

“Não é o mesmo que fazer o acompanhamento de jovens delinquentes, aquela delinquência mais comum. É completamente diferente porque isto tem a ver com ideologia. É preciso saber o que estes jovens defendem, a motivação, é preciso conhecer o fenómeno a nível internacional. É muito mais do que aquilo para o que estamos preparados. Temos que nos adaptar”, sustenta Cláudia Oliveira Porto.

Falta especialização da psicologia nas áreas da radicalização e extremismo para ajudar os tribunais e as investigações, defende Cláudia Oliveira Porto, a procuradora do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), responsável pela investigação ao terrorismo.

“Tenho um caso em que um pai incentiva uma atuação do filho. Estejam sempre atentos no caso dos adolescentes, tentem também investigar o que se passa com o pai ou com a mãe. Há um caso em que o pai incentiva o filho a ter atos discriminatórios e uma ideologia de extrema-direita”, relata.

A responsável pela investigação ao terrorismo diz estes casos não acontecem apenas em meios sociais desfavorecidos. “Há um caso também num dos melhores colégios de uma determinada cidade importante do país. O paradigma é completamente diferente do banditismo e dos jovens delinquentes”, conta.

Já António Costa Alves, coordenador na Unidade de Combate ao Terrorismo da Polícia Judiciária, lamenta a falta de meios acabe por sobrecarregar esta força.

“Portugal é fértil em planos, mas depois na prática as coisas não funcionam. Nós vemos muitas vezes a Polícia Judiciária a fazer o papel que não lhe compete fazer, nomeadamente, a monitorização à posteriori destas medidas de coação.”

António Costa Alves considera ainda que há um caminho a fazer pela sociedade, a começar pela escola.

“A nível das escolas devia haver uma maior proatividade para combater o discurso de ódio, esta narrativa, porque a maior parte destes jovens vivem na tal bolha digital e só conhecem esta realidade. Era muito importante haver programas ativos para lhes dizer, cara a cara, que esse não é o caminho e apontar-lhes quais são as consequências”, defende o coordenador na Unidade de Combate ao Terrorismo da PJ, numa formação sobre cibercriminalidade e questões conexas.