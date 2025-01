Investigadores de Coimbra desenvolvem ferramentas para evitar colisões no Espaço

Em comunicado, a Universidade de Coimbra indica que a plataforma desenvolvida pela Neuraspace integrará estas ferramentas “num produto autónomo, acessível a operadores de satélites e instituições como a ESA ou a NASA, ajudando a mitigar os riscos de colisão no espaço”.

Segundo Nuno Lourenço, docente do Departamento de Engenharia Informática (DEI) da FCTUC e investigador do Centro de Informática e Sistemas da Universidade de Coimbra (CISUC), citado em comunicado, estas ferramentas “ não só reduzem falsos alertas e manobras desnecessárias, poupando cerca de 25 mil euros por manobra, como também aumentam a eficiência, prolongam a vida útil dos satélites e permitem tomadas de decisão rápidas e seguras ”.

Já o coordenador do projeto na UC, Nuno Lourenço, explica que a FCTUC desempenha um papel relevante neste projeto, “desenvolvendo a base de dados necessária para armazenar e processar grandes volumes de informação. Esta infraestrutura será essencial para disponibilizar aos utilizadores da Neuraspace dados em tempo real, permitindo decisões rápidas e informadas”.

De acordo com Nuno Lourenço, “a FCTUC está a criar modelos avançados de visualização para apresentar informações multidimensionais de forma intuitiva”, realçando que “este trabalho garante que os operadores possam interpretar os dados de maneira eficiente e tomar decisões críticas em segundos”.

O serviço de visualização de dados, está já em fase de testes pela Neuraspace e integra os modelos desenvolvidos pela equipa da FCTUC. O do sistema de recolha e processamento de dados está também, em fase de conclusão, com estudos realizados para selecionar os fornecedores mais vantajosos.

“Com o aumento exponencial de satélites em órbita, o risco de colisões também cresce, tornando este tipo de soluções indispensável. Tal como acontece nas estradas, no espaço, os acidentes podem causar danos significativos aos satélites e impactar a sustentabilidade das operações espaciais”, diz Nuno Lourenço, concluindo que o Neuraspace - AI FIGHTS SPACE DEBRIS “posiciona-se assim como uma resposta inovadora e indispensável para os desafios do futuro do espaço”.