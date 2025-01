Greve de oficiais de justiça adia audição de Passos Coelho

Chegou à hora marcada, surpreendido com a quantidade de jornalistas que o esperava, e saiu em menos de três minutos. A audição de Pedro Passos Coelho como testemunha no caso BES/GES estava marcada para as 9h30 esta quarta-feira, mas foi adiada devido a greve de oficiais de justiça.

O antigo primeiro-ministro apareceu no Campus da Justiça sem advogado, lembrando aos jornalistas que estava perante um assunto "razoavelmente esclarecido", ao qual já respondeu a perguntas por três vezes - em duas comissões de inquérito no Parlamento e na fase de instrução deste processo, em 2022.

"Se não estiver, terei todo o gosto em esclarecer", acrescentou.

Pelo meio, foi interpelado por perguntas sobre as presidenciais. "Ui, não vou acrescentar nada. Estou fora da política, estou bem. Se quiser perguntar alguma coisa, terá de perguntar às empresas de sondagens", afirmou, perante inquéritos que o colocam como um dos favoritos na eleição que acontecerá em 2026.

No entanto, Passos Coelho acabou surpreendido à receção do tribunal por uma greve de oficiais de justiça, que se realiza às quartas e sextas de manhã e de tarde e períodos à tarde nos outros dias da semana, adiando a sua audição para um dia indeterminado.