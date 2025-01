Frio continua. Temperaturas mínimas podem chegar a 3 graus negativos

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quarta-feira céu pouco nublado ou limpo, formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns vales, em especial do Nordeste Transmontano e da Beira Alta, acentuado arrefecimento noturno e formação de geada.

O vento deverá soprar em geral fraco do quadrante leste, rodando para o quadrante norte a partir da tarde, e soprando por vezes forte nas terras altas das regiões Centro e Sul, em especial a partir do fim da tarde.

As previsões meteorológicas apontam ainda para uma pequena descida da temperatura mínima, exceto nas terras altas do Nordeste Transmontano e da Beira Alta e uma pequena subida da temperatura máxima, em especial no interior das regiões Norte e Centro.

Devido ao frio, todos os distritos de Portugal continental vão manter-se sob aviso amarelo até às 9h00.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os -3ºC, em Bragança, Viseu e Leiria, e os 6ºC, em Faro, e as temperaturas máximas entre os 10º C, em Vila Real e Bragança, e os 16ºC, em Braga.